Düzce'de genç polis memuru, evinde ölü bulundu

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Düzce Aziziye Mahallesi’nde, İl Emniyet Müdürlüğü’nde görevli 4 yıllık polis memuru Samet Özdemir’den haber alamayan babası, durumu meslektaşlarına bildirdi.

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri, kapının açılmaması üzerine itfaiyeden destek istedi.

İTFAİYE YARDIMIYLA EVE GİRİLDİ

Düzce Belediyesi itfaiye ekiplerinin yardımıyla balkondan içeri giren ekipler, genç polis memurunu odasında hareketsiz halde buldu.

Olay yerine çağrılan sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde Özdemir’in hayatını kaybettiğini belirledi.

KALP KRİZİ ŞÜPHESİ

Yapılan ilk incelemelerde, herhangi bir kronik rahatsızlığı bulunmadığı öğrenilen genç polis memurunun kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği değerlendirildi.

Özdemir’in son günlerde ağır grip belirtileri yaşadığı da öğrenildi.

MESLEKTAŞLARI YALNIZ BIRAKMADI

Genç polis memuru için Düzce Şehir Mezarlığı’nda tören düzenlendi. Törene İl Emniyet Müdürlüğü personeli, meslektaşları ve sevenleri katıldı.

Düzenlenen törenin ardından Samet Özdemir’in cenazesi, defnedilmek üzere memleketi Zonguldak’a gönderildi. Mesai arkadaşları, genç polis memurunu son yolculuğuna gözyaşlarıyla uğurladı.