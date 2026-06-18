Düzce'de motor kaputundan 3 milyon liralık metamfetamin ele geçirildi

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Zehir tacirlerine göz açtırılmıyor.

Bu kapsamda Düzce'de başarılı bir operasyon daha gerçekleştirildi.

Düzce Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul'dan kente uyuşturucu madde getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı.

UYUŞTURUCUYU KAPUTUN ALTINDA, MOTORUN ÜZERİNE YERLEŞTİRİLMİŞ BİR POŞET İÇİNDE SAKLADI

Takibe alınan ticari taksi, belirlenen noktada durduruldu. Narkotik dedektör köpeğinin de katılımıyla araçta yapılan detaylı aramada, uyuşturucunun aracın kaputu altında, motorun üzerine yerleştirilmiş poşet içerisinde saklandığı tespit edildi.

3 MİLYON LİRA DEĞERİNDE METAMFETAMİN

Aramada ele geçirilen 710 gram metamfetaminin piyasa değerinin yaklaşık 3 milyon lira olduğu belirlendi.

Operasyonda gözaltına alınan şüpheli M.S.'nin, daha önceden 4 farklı suç kaydı bulunduğu öğrenildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.S., çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu madde ticareti yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.