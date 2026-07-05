Düzce'de motosiklet hırsızları yakalandı

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Düzce'de Akçakoca İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri Çınar Caddesi'nde devriye görevi sırasında plakasız motosikletten şüphelendi.

Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan motosiklet sürücüsü kaçmaya başladı.

Kovalamacanın ardından motosiklette bulunan 2 şüpheli yakalandı.

Ekipler tarafından yapılan incelemede şüphelilerin kullandığı motosikletin aynı gün sabah saatlerinde Düzce merkezden çalındığı tespit edildi.

4 GÖZALTI

Soruşturmayı genişleten polis ekipleri şüphelilerle birlikte hareket ettikleri belirlenen 2 kişiyi daha yakalayarak gözaltına aldı.

Şüphelilerin emniyetteki ifadeleri ve yürütülen soruşturma kapsamında 27 Haziran 2026 tarihinde Akçakoca ilçesi Yalı Mahallesi'nden çalınan başka bir motosikletin de izine ulaşıldı.

Çalıntı motosiklet, Düzce merkezde saklandığı yerde bulunarak sahibine teslim edildi.