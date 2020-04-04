1 Çin, geliştirdiği uzay roketini açık artırmada sattı Çin'e bağlı ExPace tarafından geliştirilen bir roket, açık artırma ile 5,6 milyon dolara kendine alıcı buldu.

2 Hollanda'da 40 camide okunan ezan hoparlörden verildi Ülkenin birçok şehrinde ezan sesi yükselirken, sağlık çalışanlarına da bol bol dua edildi.

3 Ercüment Ovalı aşı çalışmasında ilk testi yaptı Korona salgınına karşı aşı ve tedavi çalışmaları yapan Prof. Dr. Ercüment Ovalı, virüs deneyimini aktardı.

4 EBA TV'de ders anlatan eğlenceli öğretmen İngilizce dersi veren öğretmenin kediyi anlattığı anlar sosyal medyada kısa sürede paylaşılarak beğeni gördü.

5 Yoğun bakım tedavi ücretleri iki katına çıktı Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, "Koronavirüs tanısı konulan her hastamız için hizmet veren hastanelerimize günlük 660 lira ödeyeceğiz." dedi.

6 Futbolcular sokağa çıkma yasağına takıldılar Koronavirüs nedeniyle 20 yaş altına sokağa çıkma yasağı getirildi. 4 büyük takımda oynayan ve bu yasağa takılan ise toplam 17 isim var.