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EBA TV'de ders anlatan eğlenceli öğretmen

İngilizce dersi veren öğretmenin kediyi anlattığı anlar sosyal medyada kısa sürede paylaşılarak beğeni gördü.

Haber Merkezi |
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EBA TV'de ders anlatan eğlenceli öğretmen

Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sistemine geçti.

Öğretmenler öğrencilerine bu sistem üzerinden düzenlik olarak ders anlatıyor.

ÖĞRETMENİN DERS ANLATIMI GÜLDÜRDÜ

Bu kapsamda, öğrencilerine İngilizce dersi veren öğretmenin kediyi anlatırken beden diliyle tasvir etmesi öğrencilerini güldürdü.

Öte yandan kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni gördü.

EBA TV'de ders anlatan eğlenceli öğretmen

EBA TV'de ders anlatan eğlenceli öğretmen

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