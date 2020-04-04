Koronavirüs vakalarının Türkiye'de görülmesinin ardından yetkililer önlemler almaya devam ederken, salgınla mücadele kapsamında Milli Eğitim Bakanlığı, uzaktan eğitim sistemine geçti.
Öğretmenler öğrencilerine bu sistem üzerinden düzenlik olarak ders anlatıyor.
ÖĞRETMENİN DERS ANLATIMI GÜLDÜRDÜ
Bu kapsamda, öğrencilerine İngilizce dersi veren öğretmenin kediyi anlatırken beden diliyle tasvir etmesi öğrencilerini güldürdü.
Öte yandan kısa sürede sosyal medyada paylaşılan görüntü büyük beğeni gördü.
EBA TV'de ders anlatan eğlenceli öğretmen