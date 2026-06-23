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Ece Erken'in Sergen Yalçın pişmanlığı: Seni nasıl dinledim

Yıllardır ekranlarda sunuculuk yapan Ece Erken, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda dolandırıldığını açıkladı.

Haber Merkezi Haber Merkezi
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Sunucu Ece Erken, sosyal medya hesabından paylaştığı son videoyla gündem oldu.

Yaşadığı bir gayrimenkul yatırım sürecinde mağdur olduğunu dile getiren Erken, adeta isyan etti.

"SENİ NASIL DİNLEDİM"

Yalçın'ın tavsiyesine güvendiğini ifade eden Erken, ancak dolandırıldığını söyledi. Erken, "Sergen kafama öyle bir vuruyorum ki ben seni nasıl dinledim?" ifadelerine yer verdi.

Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi