Oyuncu Ece İrtem son yolculuğuna uğurlandı

“Kızılcık Şerbeti” dizisinde hayat verdiği Işıl karakteriyle hafızalara kazınan Ece İrtem, 35 yaşında hayatını kaybetti.

Kuşadası'nda toprağa verilecek olan oyuncu Ece İrtem'in cenazesi, Kuşadası Hanım Camii'ne getirildi.

Ünlü oyuncu, Hanım Camii'nde kılınacak cenaze namazının ardından Kuşadası Yeniköy Mezarlığı'nda toprağa verildi.

SEVENLERİ SON YOLCULUĞUNDA YALNIZ BIRAKMADI

Doğum gününden bir gün sonra hayatını kaybeden İrtem'in vefat haberi, yakınları ve hayranlarında büyük üzüntüye neden oldu.

Cenazeye genç oyuncunun annesi Nuriye İrtem, babası Vural İrtem, aile yakınları, dizi ve sinema oyuncusu Gürkan Uygun, genç oyuncunun arkadaşları ve çok sayıda vatandaş katıldı.

"ÇOK ERKEN BİR KAYIP"

Gürkan Uygun, “Üzgünüz tabii ki çok genç bir arkadaşımız. Çok erken bir kayıp. En son 1 hafta önce görüşmüştük, üç gün önce de deneme çekimi yaptığı bir iş için mesajlaşmıştık.” ifadelerini kullandı.

"ÜZGÜNÜZ"

Aile yakınlarından Semra Karataş, genç oyuncunun ölümüyle ilgili olarak yaptığı açıklamada, "Çok sevdiğimiz bir insandı. Bizim için çok değerliydi. Genç yaşta ölümü bizi yasa boğdu, hepimiz çok üzgünüz." diye konuştu.