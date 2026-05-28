Eczacıbaşı, Aleksandra Uzelac'ı kadrosuna kattı
Sultanlar Ligi ekiplerinden Eczacıbaşı, genç voleybolcu Aleksandra Uzelac'ı renklerine bağladığını açıkladı.
Eczacıbaşı Kadın Voleybol Takımı, 21 yaşındaki Sırp smaçör Aleksandra Uzelac'ı transfer ettiğini duyurdu.
Turuncu-beyazlı kulübün sosyal medya hesaplarından yapılan açıklamada, "18 Yaş Altı Balkan Şampiyonası'nda 'En Skorer Oyuncu' ve 'En Değerli Oyuncu' seçilen, 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' olan Aleksandra Uzelac, yeni yuvasında." ifadeleri kullanıldı.
ZEREN SPOR'DA OYNADI
Aleksandra, son olarak Zeren Spor'da forma giydi.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)