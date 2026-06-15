Eda Taşpınar'ın sabah koşusunda! Kombini gündem oldu

Yaz gelince ortaya çıkan sosyetenin ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.

Bronz teni, tatil kareleri, yaşam tarzı ve sosyal medya içerikleriyle kendine özgü bir kimlik oluşturan Taşpınar defa da spor rutini değil tercih ettiği kombinle konuşuldu.

EDA KOŞUYOR

Paylaştığı son karelerde renkli ve iddialı bir bikini tercih eden Taşpınar, görünümünü beyaz spor çoraplar, spor ayakkabılar ve güneş gözlüğüyle tamamladı.

Sabah koşusu konseptiyle dikkat çeken ünlü isime sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.