Eda Taşpınar'ın sabah koşusunda! Kombini gündem oldu
Sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çeken Eda Taşpınar, fit görüntüsüyle takipçilerinden çok sayıda beğeni ve yorum aldı.
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Yaz gelince ortaya çıkan sosyetenin ünlü isimlerinden Eda Taşpınar, sosyal medya paylaşımlarıyla yeniden gündeme geldi.
Bronz teni, tatil kareleri, yaşam tarzı ve sosyal medya içerikleriyle kendine özgü bir kimlik oluşturan Taşpınar defa da spor rutini değil tercih ettiği kombinle konuşuldu.
EDA KOŞUYOR
Paylaştığı son karelerde renkli ve iddialı bir bikini tercih eden Taşpınar, görünümünü beyaz spor çoraplar, spor ayakkabılar ve güneş gözlüğüyle tamamladı.
Sabah koşusu konseptiyle dikkat çeken ünlü isime sosyal medya kullanıcılarından yorum yağdı.
Kaynak: Ensonhaber Haber Merkezi