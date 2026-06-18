Edirne gümrüğünde 4 ton uyuşturucu ele geçirildi

Uyuşturucuyla mücadele, yurt içinde olduğu gibi sınır kapılarında da aralıksız şekilde sürüyor.

Bu kapsamda son olarak Edirne İpsala Gümrük Kapısı'nda, Ticaret Bakanlığı'na bağlı Gümrük Muhafaza ekipleri narkotik operasyonu düzenledi.

Bakanlık, operasyona ilişkin yazılı açıklama yaptı.

"4 TON 321 KİLO UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ"

Açıklamada 3 milyar 25 milyon liralık uyuşturucunun ele geçirildiğini belirten Bakanlık, ayrıca şu sözleri kullandı:

"Türkiye'ye giriş yapmak üzere Yunanistan'dan İpsala Gümrük Kapısı'na gelen bir tır, giriş işlemlerinin ardından İpsala Gümrük Muhafaza Kaçakçılık ve İstihbarat Müdürlüğü personeli refakatinde detaylı aramaya tabi tutulmak üzere hangara alındı.

Ekipler tarafından yapılan aramada, 4 ton 321 kilo ağırlığında pregabalin cinsi uyuşturucu madde ele geçirildi.

"YAKALANAN UYUŞTURUCUNUN MADDİ DEĞERİ 3 MİLYAR 25 MİLYON TL"

Operasyonla ilgili Edirne İpsala Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

3 milyar 25 milyon TL değerindeki uyuşturucu imha edildi.

Gümrükler Muhafaza ekiplerimiz; gelişmiş risk analiz sistemleri, teknolojik kontrol altyapısı ve uzman personeliyle ülkemizin sınır kapılarında kaçakçılıkla mücadele faaliyetlerini aralıksız sürdürmektedir.

Uyuşturucu kaçakçılığıyla mücadele kapsamında gerçekleştirilen operasyonlar; toplum sağlığının korunması, gençlerimizin bağımlılık tehdidinden uzak tutulması, suç örgütlerinin finans kaynaklarının kurutulması ve kamu düzeninin muhafazası açısından büyük önem taşımaktadır."