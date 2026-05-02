Edirne’de bıçaklı kavga: 3 yaralı

Edirne’nin merkez ilçesinde, Sabuni Mahallesi Fil Yokuşu Sokak’ta henüz bilinmeyen bir nedenle iki grup arasında sözlü tartışma başladı.

Tartışma, kısa sürede büyüyerek kavgaya dönüştü.

3 KİŞİ BIÇAKLA YARALANDI

Yaşanan arbede sırasında 3 kişi bıçakla yaralandı.

SAĞLIK EKİPLERİ VE POLİS SEVK EDİLDİ

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaralılara olay yerinde ilk müdahaleyi yaptı.

TEDAVİ ALTINA ALINDILAR

Yaralanan 3 kişi, ambulanslarla Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

KAVGANIN ÇIKIŞ NEDENİNE İLİŞKİN İNCELEME BAŞLATILDI

Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, kavgaya karışan kişilerin tespiti ve olayın çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.