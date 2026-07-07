Edirne'de durdurulan minibüste 24 düzensiz göçmen yakalandı
Edirne'de durdurulan minibüste yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan 24 düzensiz göçmen yakalanarak İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
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Edirne'nin Kaleiçi semtinde bekçiler durumundan şüphelendikleri minibüsü durdurdu.
Araç sürücüsü E.A., yaya olarak kaçmaya çalıştığı sırada yakalandı.
24 DÜZENSİZ GÖÇMEN YAKALANDI
Yapılan aramada araçta yasa dışı yollarla yurt dışına çıkmaya çalışan Afganistan ve Myanmar uyruklu 7'si kadın, 6'sı çocuk toplam 24 düzensiz göçmen yakalandı.
Edirne Sultan 1. Murat Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirilen düzensiz göçmenler, işlemlerin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Araç sürücüsü E.A. gözaltına alındı.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)