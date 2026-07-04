Edirne'de ehliyetsiz, plakasız motosiklet sürücüsüne 88 bin lira ceza
Uzunköprü ilçesinde polis ekiplerinin gerçekleştirdiği denetimlerde, ehliyetsiz olarak plakasız motosiklet kullanan ve motosikletinin şase ile motor numaralarının kazındığı belirlenen sürücüye 88 bin 500 lira idari para cezası uygulandı.
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Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim başlattı.
Denetim sırasında Büyükşehsuvar Bey Mahallesi Alay Kavşağı önünde polis ekipleri, plakası olmayan motosiklet sürücüsünü durdurdu.
EHLİYETSİZ VE PLAKASIZ
Yapılan kontrollerde, motosikletin plakasız olduğu, şase ve motor numaralarının kazınmış bulunduğu, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi.
T.P. isimli şahıs, gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, motosiklet trafik ekiplerine teslim edildi.
88 BİN 500 LİRA CEZA
Polis ekipleri tarafından sürücüye, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 88 bin 500 lira idari para cezası kesildi.
Olayla ilgili işlemler devam ediyor.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)