Edirne'de ehliyetsiz, plakasız motosiklet sürücüsüne 88 bin lira ceza

Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde Motosikletli Polis Timleri Büro Amirliği ekipleri, trafik güvenliğini tehlikeye atan sürücülere yönelik denetim başlattı.

Denetim sırasında Büyükşehsuvar Bey Mahallesi Alay Kavşağı önünde polis ekipleri, plakası olmayan motosiklet sürücüsünü durdurdu.

EHLİYETSİZ VE PLAKASIZ

Yapılan kontrollerde, motosikletin plakasız olduğu, şase ve motor numaralarının kazınmış bulunduğu, sürücünün ise ehliyetsiz olduğu tespit edildi.

T.P. isimli şahıs, gerekli işlemler için Polis Merkezi Amirliği'ne götürülürken, motosiklet trafik ekiplerine teslim edildi.

88 BİN 500 LİRA CEZA

Polis ekipleri tarafından sürücüye, çeşitli trafik ihlalleri nedeniyle toplam 88 bin 500 lira idari para cezası kesildi.

Olayla ilgili işlemler devam ediyor.