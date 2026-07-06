Hazar Ergüçlü tatilde! Bikinili fotoğraf yükledi

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Başrolünde Hazar Ergüçlü’nün yer aldığı “MUTTER: Bir Annenin Hatıra Defteri”, dünya prömiyerini yaptığı Tribeca Festivali’nden güçlü geri dönüşler almıştı.

New York’ta izleyiciyle buluşan film, özellikle Hazar Ergüçlü’nün performansıyla dikkat çekti. Uluslararası eleştirmenler, oyuncunun performansını “duygusal olarak yoğun, güçlü ve etkileyici” sözleriyle değerlendirdi.

Bu sezon 'İnci Taneleri' dizisiyle de beğeni toplayan Hazar Ergüçlü, setten çıkınca hemen kendini tatile attı.

HAZAR'DAN TATİL KARESİ

Tatilde yorgunluk atıp bol bol dinlenen ünlü oyuncudan yaz karesi de geldi. Ünlü oyuncu, Instagram hesabından bikinili fotoğrafını paylaştı. Hayranları ünlü oyuncunun karesine beğeni yağdırdı. Ergüçlü, zayıflığıyla da dikkat çekti.