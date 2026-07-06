Tokat'ta otomobili ile tırın dorsesine çarptı: Yaşamını yitirdi
Tokat-Turhal karayolunda tırın dorsesine arkadan çarparak ağır yaralanan 21 yaşındaki otomobil sürücüsü, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.
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Gece saatlerinde Tokat-Turhal karayolu Ulaş Kavşağı’nda Turhal istikametine seyir halinde olan Mustafa Oğuzhan (21) yönetimindeki 60 AFY 815 plakalı Hyundai marka otomobil, aynı yönde ilerleyen E. D. (50) idaresindeki 46 AJT 912 plakalı tırın dorsesine arkadan çarptı.
SÜRÜCÜ HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ
Çarpmanın etkisiyle otomobil hurdaya dönerken, ağır yaralanan sürücü ambulansla Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Mustafa Oğuzhan, doktorların tüm müdahalesine rağmen yaşamını yitirdi.
Kazayla ilgili başlatılan soruşturmanın sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)