Edirne'de maden işçilerinin eylemi 13. gününde

Edirne’de maden emekçilerinin başlattığı hak arayışı, aradan geçen günlere rağmen devam ediyor. Uzunköprü ilçesinde faaliyet gösteren bir maden ocağında çalışan işçiler, aylardır ücretlerini alamadıkları iddiasıyla başlattıkları protestoyu sürdürüyor. İşçiler, hem ekonomik sıkıntılarını hem de çalışma hayatındaki belirsizlikleri dile getirerek çözüm çağrısında bulunuyor.

EYLEM 13 GÜNDÜR ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Kiremitçiler Maden Ocağı önünde toplanan işçiler, eylemlerinin 13. gününde de alandan ayrılmadı. Günlerdir süren bekleyişte işçiler, sloganlar atarak ve açıklamalar yaparak seslerini duyurmaya çalışıyor.

Maden emekçileri, uzun süredir maaş ve tazminatlarını alamadıklarını belirterek yaşadıkları ekonomik sıkıntının giderek ağırlaştığını ifade ediyor.

İŞÇİLERDEN HAK VE ÖDEME TALEBİ

Eylemde konuşan işçiler, yalnızca maaşlarının değil, geçmişe dönük tazminat alacaklarının da ödenmesini istiyor. Emeklerinin karşılığını almak istediklerini vurgulayan çalışanlar, yetkililere ve işletme yönetimine çağrıda bulundu.

İşçiler, sorun çözülene kadar maden ocağı önündeki bekleyişlerini sürdüreceklerini dile getiriyor.

"EMEĞİMİZİN KARŞILIĞINI İSTİYORUZ" MESAJI

İşçiler adına yapılan açıklamalarda, uzun süredir devam eden mağduriyetin artık dayanılmaz bir noktaya ulaştığı ifade edildi. Çalışanlar, yaşadıkları ekonomik sıkıntının aile yaşamlarını da olumsuz etkilediğini belirtti.

Açıklamalarda, haklı taleplerin karşılanması halinde eylemin sona erebileceği, ancak çözüm sağlanmadığı sürece protestonun devam edeceği vurgulandı.

ÇÖZÜM BEKLENTİSİ SÜRÜYOR

Maden işçilerinin eylemi sürerken, gözler işletme yetkilileri ve ilgili kurumların atacağı adımlara çevrildi. İşçiler, alacaklarının ödenmesi ve sorunların kalıcı şekilde çözülmesi için somut bir adım atılmasını bekliyor.

Uzunköprü’de devam eden eylemin nasıl sonuçlanacağı ise önümüzdeki günlerde netlik kazanacak.