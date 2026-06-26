Efsane geri dönüyor: Honda Element yeniden yollarda olacak

Otomotiv dünyasından gelen son bilgilere göre Honda, uzun bir aradan sonra sıra dışı tasarımıyla bilinen Element modelini canlandırma kararı aldı.

Sektör kaynakları, şirketin ikinci nesil Element üretimine 2029 yılı itibarıyla başlayacağını belirtiyor.

KUZEY AMERİKA PAZARINA ÖZEL OLACAK

Yeni nesil modelin üretiminin yalnızca markanın Ohio'da bulunan üretim tesisinde gerçekleştirilmesi planlanıyor.

Bu durum, yeni aracın ilk neslinde olduğu gibi yine sadece Kuzey Amerika pazarında satışa sunulacağını gösteriyor.

Yıllık 100 bin adet üretilmesi hedefi koyulan yeni SUV modeli, Honda'nın mevcut ürün gamında HR-V ile CR-V modellerinin arasında kendisine yer bulacak.

PRATİKLİĞİYLE EFSANEYE DÖNÜŞMÜŞTÜ

İlk kez 2003 ile 2011 yılları arasında üretilen ilk nesil Honda Element, B sütunu olmayan kapı tasarımı ve hortumla yıkanabilen iç mekanıyla büyük fark yaratmıştı.

Döneminde hedeflenen ticari başarıya ulaşamamış olsa da sunduğu benzersiz pratiklik çözümleriyle zaman içinde fanatik bir hayran kitlesi kazanmıştı.