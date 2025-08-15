12 yaşındaki Atlas, matematikte üçüncü kez dünya şampiyonu

Matematikteki üstün başarılarıyla tanınan Atlas Haser, 30’dan fazla ülkenin katıldığı Bangkok’taki World Mathematics Invitational (WMI) yarışmasında üst üste üçüncü kez altın madalya kazandı. Bu başarısıyla yarışmanın en prestijli ünvanı olan “Legend” derecesine layık görüldü.

TÜRKİYE'Yİ TEMSİL EDEREK TARİH YAZDI

WMI finallerinde 2023’te Seul, 2024’te Kuala Lumpur ve 2025’te Bangkok’ta zirveye çıkan Haser, üç yıl üst üste şampiyon olarak dünya genelinde sadece 140 kişiye verilen “Efsane Matematikçi” ünvanını alan ilk Türk oldu.

YARIŞMA SÜRECİ VE TECRÜBELERİ

Her yıl iki etapta düzenlenen WMI’nın ilk ayağı 15 Şubat 2025’te gerçekleştirildi. İlk etabı başarıyla geçen Haser, Bangkok’taki uluslararası finallere davet edildi. Deneyimlerinin avantaj sağladığını belirten Haser, “İlk yarışmamda yeniydim ve heyecanlıydım. Şimdi neyle karşılaşacağımı biliyorum, daha rahat yarışıyorum, stresim azaldı.” dedi.

MATEMATİĞE ERKEN İLGİ VE AİLENİN DESTEĞİ

Anne Buket Uğur Haser, oğlunun matematiğe ilgisini 4-5 yaşlarında fark ettiklerini anlattı: “Renkleri sayılarla ifade ederdi; parkta arkadaşlarının kayma sayısını hesaplar, trafikte plakalar üzerinden işlemler yapardı. Sayılarla oynamayı hep çok sevdi.” Legend ünvanının aileleri için büyük bir gurur kaynağı olduğunu da belirtti.

HAZIRLIK VE EĞİTİM SÜRECİ

Baba Murat Haser, WMI’nın saygın bir uluslararası yarışma olduğunu vurgulayarak, Atlas’ın üç finalde de altın madalya almasının istikrarlı çalışmasının sonucu olduğunu söyledi. Hazırlık sürecinde İngilizce matematik terimleri üzerinde de çalıştıklarını, BİLSEM’de özel ders aldığını, TED Koleji olimpiyat sınıfında eğitim gördüğünü ve İstanbul İl Milli Eğitim Müdürlüğü’nün olimpiyat kurslarına katıldığını aktardı.

MATEMATİKLE BİRLİKTE KÜLTÜREL DENEYİMLER

Anne-baba Haser, yoğun tempoya rağmen oğullarının hayatının sadece matematikten ibaret olmadığını vurgulayarak Atlas’ı opera, tiyatro, müze ve tarihi gezilerle de desteklediklerini söyledi:

"Amacımız sadece madalya kazanmak değil, matematiğin keyfini çıkarmak."

WMI HAKKINDA

2013’te kurulan WMI, yaklaşık 35 ülkeden binlerce öğrenciyi bir araya getiriyor ve finalleri her yıl farklı bir Asya ülkesinde düzenleniyor.