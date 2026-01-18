Fizik ve matematik tutkunu Rengin, altın madalya kedefiyle Teksas yolcusu

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Matematik ve fizik alanındaki başarılarıyla adından söz ettiren Rengin Yaralı, uluslararası bir arenada daha Türkiye adına yarışmaya hazırlanıyor.

Aydın Lisesi 11. sınıf öğrencisi Rengin Yaralı, bugüne kadar katıldığı çeşitli uluslararası akademik yarışmalarda elde ettiği derecelerle öne çıktı. International Math Challenge’da altın madalya kazanan Yaralı, Southeast Asian Mathematical Olympiad ile Copernicus Fizik ve Astronomi Olimpiyatı’ndan ise bronz madalya ile döndü.

TÜRKİYE'Yİ HOUSTAN'DA TEMSİL EDECEK

Copernicus Fizik ve Astronomi Olimpiyatı’nın ön eleme aşamasını başarıyla geçen Yaralı, 21–26 Ocak tarihleri arasında ABD’nin Teksas eyaletine bağlı Houston kentinde gerçekleştirilecek Fizik ve Astronomi Küresel Turu’nda Türkiye adına yarışacak. Organizasyon, dünya genelinden seçkin öğrencilerin katılımıyla düzenlenen en prestijli öğrenci olimpiyatları arasında gösteriliyor.

"ZOR SORULARLA UĞRAŞMAK HOŞUMA GİDİYOR"

Matematik ve fen bilimlerine olan ilgisinin ortaokul yıllarında başladığını anlatan Yaralı, bu alanlarda ilerlemenin temelinin soru çözmekten geçtiğini belirtti.

“Soru çözmek, öğrendiğim bilgiyi yorumlamamı sağlıyor. Zor sorularla uğraşmak da açıkçası hoşuma gidiyor” diyen Yaralı, mücadeleden hiçbir zaman vazgeçmediğini vurguladı.

İLK YARIŞMADAN BUGÜNE UZANAN AZİM

Katıldığı ilk olimpiyatta 25 sorudan yalnızca 3’ünü yapabildiğini ifade eden Yaralı, bu durumun kendisini yıldırmadığını, aksine daha çok çalışması için motivasyon sağladığını söyledi.

Lise müfredatı ile olimpiyat çalışmalarını birlikte yürütmenin zor olduğuna dikkat çeken Yaralı, zaman yönetiminin önemine değinerek, “Yaklaşan bir olimpiyat varsa önceliğimi ona veriyorum ama derslerimi de ihmal etmiyorum. Düzenli çalışmak işin püf noktası” dedi.

HEDEF ALTIN MADALYA

Teksas’taki yarışmaya büyük bir motivasyonla hazırlandığını belirten Yaralı, “Altın madalya kazanmayı çok istiyorum ve bunun için yoğun şekilde çalışıyorum. Umarım ABD’den güzel bir sonuçla dönerim ve ülkemi gururlandırırım” ifadelerini kullandı.

AKADEMİSYEN OLMA HAYALİ

Bilimsel kariyer hedeflediğini dile getiren Yaralı, ileride akademisyen olarak çalışmalarını sürdürmek istediğini söyledi. Boş zamanlarında piyano çalarak dinlendiğini de aktardı.

AİLE DESTEĞİ EN BÜYÜK GÜCÜ

Rengin Yaralı’nın babası Engin Yaralı ise kızının başarılarıyla gurur duyduklarını belirterek, eğitim ve yarışma sürecinde kendisine her zaman destek olmaya çalıştıklarını ifade etti.