Emine Erdoğan'dan öğrencilere yarıyıl tatili tebriği

Milyonlarca öğrencinin beklediği gün geldi...

Okullarda yarıyıl tatili bugün başlıyor.

Türkiye'de 8 Eylül 2025'te başlayan 2025-2026 eğitim öğretim yılının birinci dönemi, bugün sona erecek.

YARIYIL TATİLİ TEBRİK MESAJI PAYLAŞTI

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan, NSosyal hesabından yarıyıl tatili dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Emine Erdoğan, paylaşımında yarıyıl tatiline çıkan tüm öğrencileri tebrik etti.

"ÖĞRENCİLERİMİZİN YOLU DAİMA AÇIK OLSUN"

Paylaşımında, eğitim-öğretim yılının ilk yarısını başarıyla tamamlayan tüm öğrencileri kutlayan Emine Erdoğan, şu sözleri kullandı:

"Yarıyıl tatilinin çocuklarımızın dinlenmeleri, kendilerini yeniden keşfetmeleri ve yeni hedeflere hazırlanmaları için vesile olmasını temenni ediyorum. Bilgi ve erdemle güçlenen değerli öğrencilerimizin yolu daima açık olsun."