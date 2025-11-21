15 bin öğretmen için tercih sürecinde son gün

- Milli Eğitim Bakanlığı tarafından 15 bin öğretmen için tercih süreci bugün saat 16.00'da sona erecek.
- Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak ve atanan öğretmenler 19 Ocak 2026'da göreve başlayacak.
- Bu atamayla KPSS üzerinden yapılan son sözlü sınav tamamlanacak ve gelecekteki alımlar Milli Eğitim Akademisi üzerinden yapılacak.
15 bin öğretmen ataması geçtiğimiz günlerde başlarken kesinleşen puanlara göre oluşan sıralamalar, adayların tercih ekranında yer alıyor.
15 bin öğretmen için 17 Kasım'da başlayan tercih başvuru süreci, bugün saat 16.00'da sona erecek.
Sözlü sınavda 60 ve üzerinde puan alan adaylar, en fazla 40 eğitim kurumunu elektronik ortamda tercih edebilecek.
SONUÇLAR NE ZAMAN AÇIKLANACAK
Atamalar, 24 Kasım'da yapılacak. Ataması yapılan öğretmenler, güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasının tamamlanmasının ardından 19 Ocak 2026'da görevlerine başlayacak.
ATAMALARDA YENİ DÖNEM
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), bu atamanın tamamlanmasıyla son kez KPSS ile sözlü sınav üzerinden öğretmen istihdamı yapmış olacak. Bu atamanın ardından sözleşmeli öğretmen alımları Milli Eğitim Akademisi üzerinden gerçekleştirilecek.
Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, NSosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2025 yılı sözleşmeli öğretmenlik atama tercihlerinin alınması süreci başladı.
15 bin yeni öğretmenimizi ailemize katacak atama sonuçlarını 24 Kasım Öğretmenler Günü'nde açıklayacağız. Eğitim ailemize hayırlı olsun inşallah." ifadelerini kullandı.