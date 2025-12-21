Türkiye’nin ilk Sıfır Atık Okulu’nda 30 bin öğrenciye çevre bilinci aşılandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan’ın himayesinde yürütülen Sıfır Atık Projesi kapsamında 8 Aralık 2022’de açılan Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi, Ankara'da Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde hayata geçirildi. Merkez, Türkiye’nin ilk “Sıfır Atık Okulu” olarak faaliyetlerini sürdürüyor.

EĞİTİMLER YAŞ GRUPLARINA GÖRE PLANLANIYOR

Merkezde ana sınıfından üniversite düzeyine kadar farklı yaş gruplarındaki öğrencilere yönelik eğitimler düzenleniyor. Eğitim içerikleri, öğrencilerin yaş ve algı seviyelerine göre hazırlanırken; atıkların kaynağında ayrıştırılması, geri dönüşümün önemi ve çevre temizliği uygulamalı olarak anlatılıyor.

Oyunlar, sergi alanı gezileri, kompost çalışmaları ve çeşitli etkinliklerle çevre bilincinin kalıcı hale getirilmesi hedefleniyor.

3 YILDA YAKLAŞIK 2 MİLYON ZİYARETÇİ

Sıfır Atık Eğitim ve Simülasyon Merkezi Sorumlusu Sevgi Ceren Kahraman, merkezin üç yılı geride bıraktığını belirterek, bugüne kadar Ankara başta olmak üzere Türkiye’nin farklı illerinden yaklaşık 2 milyon ziyaretçiyi ağırladıklarını söyledi.

Kahraman, merkezde verilen eğitimlere ilişkin şu bilgileri paylaştı:

Bugüne kadar Türkiye’nin çeşitli yerlerinden ana sınıfından üniversiteye kadar yaklaşık 30 bin öğrenci merkezimizde eğitim aldı. Zaman zaman yurt dışından gelen öğrencilerimiz de oluyor. Eğitimlerimizi Türkçe, gerektiğinde ise İngilizce olarak gerçekleştiriyoruz.

OYUNLAR VE ETKİNLİKLERLE GERİ DÖNÜŞÜM ÖĞRETİLİYOR

Çocuklara öncelikle temizlik ve kişisel hijyen bilinci kazandırıldığını aktaran Kahraman, ardından sıfır atık, geri dönüşüm ve atıkların ayrı toplanmasının nedenleri gibi konuların detaylı şekilde ele alındığını ifade etti.

Merkezde oyunlar, boyama etkinlikleri ve çeşitli aktivitelerle çocukların öğrenme sürecine aktif katılım sağlanıyor.

"ÇOCUKLAR ÇEVREYİ SAHİPLENİYOR"

Eğitimlerin çocuklar üzerinde olumlu etkiler bıraktığını vurgulayan Kahraman, şunları söyledi:

Çocuklara ‘Artık siz birer çevre müfettişisiniz, çevre size emanet’ dediğimizde çok güçlü ve olumlu tepkiler alıyoruz. Daha önce eğitim alan çocuklar tekrar geldiklerinde çevre için yaptıkları çalışmaları bizimle paylaşmanın mutluluğunu yaşıyor.

ATIKLAR KOMPOSTA DÖNÜŞÜYOR

Merkezin sergi alanında sıfır atık anlayışıyla hazırlanmış yaklaşık 500 ürün bulunduğunu belirten Kahraman, özellikle atıklardan yapılan kıyafetler, maketler, spor aletleri ve makinelerin çocukların ilgisini çektiğini söyledi.

Sergi alanında yer alan kompost makineleriyle organik atıkların geri dönüştürüldüğünü aktaran Kahraman, Altındağ’daki pazar yerleri ve hallerden toplanan atıkların komposta dönüştürüldüğünü belirterek, bu kompostun park ve bahçelerde kullanıldığını çocuklara uygulamalı olarak anlattıklarını kaydetti.