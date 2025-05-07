MEB duyurdu: Sözleşmeli öğretmen atamasında sözlü sınava hak kazanan adaylar belli oldu

Milli Eğitim Bakanlığı'ndan bir son dakika açıklaması geldi...
Milli Eğitim Bakanlığı'nın internet sitesi üzerinden yapılan açıklamada, 15 bin sözleşmeli öğretmen atamasına ilişkin bilgilendirmede bulunuldu.
SÖZLÜ SINAVA GİRMEYE HAK KAZANAN ADAYLAR AÇIKLANDI
Millî Eğitim Bakanlığı'nca, 15 bin sözleşmeli öğretmen ataması kapsamında sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların açıklandığı bildirildi.
"KONTENJAN SAYISININ 3 KATI ADAY SÖZLÜ SINAVA ALINACAK"
MEB'den yapılan yazılı açıklamada şu ifadeler yer aldı:
Sözleşmeli öğretmenliğe atanmak üzere ilan edilen alanlardaki kadrolara başvuran ve başvuruları onaylananlardan, her alan için KPSS puan üstünlüğüne göre belirlenen kontenjan sayısının üç katı aday sözlü sınava alınacak.
Millî Eğitim Bakanlığı, 15 bin sözleşmeli öğretmen alımı için başvuru sürecini tamamlamış, başvurular 21 Nisan - 5 Mayıs 2025 tarihleri arasında alınmıştı.
TERCİH BAŞVURUSU İLE ATAMA VE GÖREVE BAŞLAMAYA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR NE ZAMAN
Bu kapsamda sözlü sınava girmeye hak kazanan adayların sınav merkezi ile tarihi, Bakanlıkça daha sonra duyurulacak.
Tercih başvurusu ile atama ve göreve başlamaya ilişkin açıklamalar ise sözlü sınavların tamamlanmasıyla sonuçların ilanından sonra duyurulacak.
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