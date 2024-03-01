2024 ALES başvuruları başladı

İHA
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) sınav sezonu açıldı.
ÖSYM Başkanlığı'ndan yapılan duyuruya göre, 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2024-ALES/1) başvuruları başladı.
Adaylar, başvurularını ÖSYM başvuru merkezleri aracılığıyla yapabilecekleri gibi ÖSYM'nin https://ais.osym.gov.tr adresinden veya ÖSYM aday işlemleri mobil uygulamasından da yapabilecek.
Sınav 21 Nisan'da
Sınav ise 21 Nisan 2024’te gerçekleştirilecek.
Ayrıca duyuruda, adaylara 2024-ALES/1 kılavuzunu dikkatle incelemeleri gerektiği vurgusu yapıldı.Haber Kaynağı: İhlas Haber Ajansı (İHA)
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