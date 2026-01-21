YÖKDİL/1 için başvuru süreci açıldı

- ÖSYM, 2026-YÖKDİL/1 sınavı için başvuru sürecini başlattı.
- Başvurular, 29 Ocak tarihine kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri ve çevrim içi platformlardan yapılabilir.
- Detaylı bilgiler ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ve kılavuzda bulunabilir.
AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımladı.
ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) için başvuru süreci başladı.
BAŞVURULAR 29 OCAK'TA SONLANACAK
8 Mart'ta yapılacak sınavın başvurularının 29 Ocak'a kadar devam edeceği aktarıldı.
Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.
Adaylar, ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesinde yer alan sınav kılavuzundan erişebiliyor.