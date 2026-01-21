Abone ol: Google News

YÖKDİL/1 için başvuru süreci açıldı

ÖSYM Başkanlığı tarafından, 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) başvuru süreci başladı. Adaylar detaylı bilgiye ÖSYM'nin resmi sitesi üzerinden erişecek.

Yayınlama Tarihi: 21.01.2026 11:37
  • ÖSYM, 2026-YÖKDİL/1 sınavı için başvuru sürecini başlattı.
  • Başvurular, 29 Ocak tarihine kadar ÖSYM Başvuru Merkezleri ve çevrim içi platformlardan yapılabilir.
  • Detaylı bilgiler ÖSYM'nin resmi internet sitesinde ve kılavuzda bulunabilir.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), resmi internet sitesi üzerinden bir duyuru yayımladı.

ÖSYM'nin duyurusuna göre 2026 Yükseköğretim Kurumları Yabancı Dil Sınavı (2026-YÖKDİL/1) için başvuru süreci başladı.

BAŞVURULAR 29 OCAK'TA SONLANACAK

8 Mart'ta yapılacak sınavın başvurularının 29 Ocak'a kadar devam edeceği aktarıldı.

Adaylar başvurularını, ÖSYM Başvuru Merkezleri ile 'https://ais.osym.gov.tr' internet adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması'ndan yapabilecek.

Adaylar, ayrıntılı bilgiye ÖSYM'nin sitesinde yer alan sınav kılavuzundan erişebiliyor.

