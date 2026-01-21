Adalet Bakanlığı sınavları sonuçları açıklandı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), internet sitesi üzerinden bir duyuru yaptı.

Duyuruya göre, 3 sınavın sonuçları açıklandı.

KONTROLLER TAMAMLANDI VE İTİRAZLAR DEĞERLENDİRİLDİ

20-21 Aralık 2025'te uygulanan 2025 Adalet Bakanlığı Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı), 2025 Adalet Bakanlığı Avukatlar için Adli Yargı Hakim ve Savcı Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı (2025-Adli Yargı-Avukat) ve 2025 İdari Yargı Hakim Yardımcılığı Yazılı Yarışma Sınavı'nın (2025-İdari Yargı) madde analizleri incelendi, cevap anahtarlarının kontrolleri tamamlandı ve itirazlar bilimsel açıdan değerlendirildi.

SORULARDA BİRKAÇ DEĞİŞİKLİKTE KARAR KILINDI

Bu kapsamda Adli Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 34 numaralı sorunun "D" girilmiş cevabının "E" olarak değiştirilmesine ve İdari Yargı Testi Temel Soru Kitapçığı'nda yer alan 34 numaralı sorunun iptal edilmesine karar verilerek, sınavların değerlendirme işlemleri tamamlandı.

SONUÇLAR ADAYLARIN ERİŞİMİNE AÇILDI

Adaylar, sınav sonuçlarına ÖSYM'nin 'https://sonuc.osym.gov.tr' adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecek.