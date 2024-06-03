2024-TUS 1. dönem sonuçları açıklandı
AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 20-28 Mayıs'ta tercihleri alınan 2024-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sonular açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Konuya ilişkin bir açıklama da Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, yaptığı paylaşımda, "17 Mart'ta yapılan 2024 Birinci Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)