2024-TUS 1. dönem sonuçları açıklandı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM), 2024 Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı (2024-TUS) 1. dönem yerleştirme sonuçları açıklandı.

AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nden (ÖSYM) yapılan açıklamaya göre, 20-28 Mayıs'ta tercihleri alınan 2024-TUS 1. dönem yerleştirme işlemleri tamamlandı.

Sonular açıklandı

Adaylar, yerleştirme sonuçlarına, ÖSYM'nin "https://sonuc.osym.gov.tr" adresinden, vatandaşlık numaraları ve şifreleriyle erişebilecek.

Konuya ilişkin bir açıklama da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan geldi.

Koca, yaptığı paylaşımda, "17 Mart'ta yapılan 2024 Birinci Dönem Tıpta Uzmanlık Eğitimi Giriş Sınavı yerleştirme sonuçları açıklandı. Adaylar sınav sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr adresinden öğrenebilir. Hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)