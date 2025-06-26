2025 KPSS başvuruları başladı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025 Kamu Personel Seçme Sınavı (KPSS) için başvuru süreci bugün, 26 Haziran 2025 tarihinde başladı.

Kamu kurumlarında memuriyet hedefleyen adaylar için büyük önem taşıyan sınavın başvuru ve oturum tarihleri, ÖSYM'nin resmi sınav takvimiyle netlik kazandı.

BAŞVURU TARİHLERİ VE SÜRECİ

2025 KPSS A Grubu (Genel Yetenek-Genel Kültür ve Alan Bilgisi) başvuruları, 26 Haziran 2025’ten 10 Temmuz 2025’e kadar alınacak.

Adaylar, başvurularını ÖSYM'nin resmi internet sitesi veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulaması üzerinden T.C. kimlik numaraları ve şifreleriyle yapabilecek.

Başvuru tamamlandıktan sonra sınav ücretinin, belirtilen bankalar veya ÖSYM’'nin online ödeme sistemi üzerinden yatırılması gerekirken, ödeme yapılmaması durumunda başvuru geçersiz sayılacak.

Geç başvuru imkanı ise 23-24 Temmuz 2025 tarihlerinde sunulacak ancak geç başvuru için ek ücret talep edilecek.

SINAV TARİHLERİ VE OTURUMLAR

2025 KPSS lisans sınavları, Eylül ayında üç farklı oturumda gerçekleştirilecek:

Genel Yetenek-Genel Kültür: 7 Eylül 2025

Alan Bilgisi 1. Gün: 13 Eylül 2025

Alan Bilgisi 2. Gün: 14 Eylül 2025

Genel Yetenek-Genel Kültür oturumu tüm adaylar için zorunlu olup, Alan Bilgisi oturumları ise A Grubu kadroları (müfettişlik, uzmanlık, denetçilik gibi) hedefleyen adaylar için önem taşıyor.

Sınav yerleri, sınav tarihlerinden yaklaşık 10 gün önce ÖSYM tarafından duyurulacak, sonuçlar ise 10 Ekim 2025 tarihinde ÖSYM'nin resmi internet sitesinden açıklanacak.

KİMLER BAŞVURABİLİR?

KPSS Lisans sınavına, 4 yıllık üniversite mezunları veya sınav yılı itibarıyla mezun olabilecek durumda olan son sınıf öğrencileri katılabilir.

KPSS A Grubu, uzmanlık ve müfettişlik gibi kariyer mesleklerini hedefleyenler için, KPSS B Grubu ise genel memuriyet kadroları için uygundur.

BAŞVURU ÜCRETLERİ

Bu yılın KPSS başvuru ücreti, Genel Yetenek-Genel Kültür için 570, Alan Bilgisi sınavı için 350 TL olarak açıklandı.

ÖNEMLİ HATIRLATMALAR

Başvuru sırasında doğru oturumların seçilmesi ve bilgilerin eksiksiz girilmesi büyük önem taşıyor.

Hatalı veya eksik başvurular geçersiz sayılabilir.

Adayların, ÖSYM'nin resmi internet sitesinden güncel duyuruları takip etmeleri öneriliyor.

Sınav hazırlığı için geçmiş yılların sorularını çözmek ve düzenli bir çalışma planı oluşturmak, başarı şansını artırabilir.

Kamu sektöründe kariyer yapma hayali kuran adaylar için 2025 KPSS, önemli bir fırsat sunuyor.

Başvuru sürecini kaçırmamak ve sınavlara en iyi şekilde hazırlanmak için şimdiden planlı bir şekilde hareket etmek büyük önem taşıyor.

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