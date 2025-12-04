AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanlığı, ilkokula başlama yaşına dair yeni düzenleme hazırlığında...

Sınıf içi yaş farkı azaltılarak akran zorbalığının engellenmesi hedefleniyor.

Mevcut sistemde eylül ayı sonu itibarıyla 69 ayını dolduran çocuklar ilkokula başlıyor.

Zorunlu başlama yaşı ise 72 ay...

YAŞ FARKI ÇEŞİTLİ SORUNLARA NEDEN OLUYOR

Veliler dilekçe vererek 66-68 ay aralığındaki çocuğunu erken okula başlatabiliyor ya da 69,70 ve 71 ayını dolduran çocuğunun ilkokula başlamasını 1 yıl erteleyebiliyor.

Bu durumda mümkün olan en küçük ve en büyük yaşta ilkokula başlayan çocuklar arasında 1 yaşı aşan yaş farkı oluşuyor.

Aynı sınıftaki çocuklar arasındaki bu fark akademik uyumdan sosyal gelişime kadar pek çok konuda sorun yaratabiliyor.

İLKOKULA BAŞLAMA YAŞI 72 AYA YÜKSELTİLEBİLİR

Milli Eğitim Bakanlığı, bu durumu düzeltmek için çalışma başlattı.

İlkokula başlama yaşının 69 aydan 72 aya çıkarılması gündemde...

Velilere tanımlanan esneklikte de düzenleme yapılacak.

Veliler dilekçe vererek okula başlama yaşını 3 ay daha erken ya da 3 ay daha geç yapacak.

Bu sayede sınıftaki en küçük öğrencinin 69 ay, en büyük öğrencinin ise 75 aylık olması sağlanacak.

Öğrenciler arasında 1 yaşı aşan fark düşürülecek.