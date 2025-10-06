2025 YKS ek yerleştirme sonuçları açıklandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) 2025 maratonu tamamlandı, öğrenciler puanları ve sıralamalarını baz alarak tercih işlemlerini yaptı.

Ancak bazı öğrenciler, istedikleri üniversitelere yerleşemeyerek açıkta kaldı.

EK YERLEŞTİRME SONUÇLARI AÇIKLANDI

Bu öğrenciler için bir fırsat daha sunan ek yerleştirme süreci de sona erdi.

Ek yerleştirme sonuçları ise açıklandı.

ÖSYM'nin duyurusuna göre üniversite adayı öğrenciler, açıklanan sonuçlara resmi site üzerinden erişebilir.

ÖSYM AÇIKLAMA YAPTI

Sonuçların açıklanmasına ilişkin ÖSYM tarafından yapılan açıklamada ise şu sözlere yer verildi:

2025 Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) sonuçlarına göre 2025-2026 öğretim yılı için yükseköğretim programlarına ek yerleştirme yerleri tamamlanmıştır.



Adaylar, ek yerleştirme sonuçlarına 6 Ekim 2025 tarihinden itibaren ÖSYM'nin https://sonuc.osym.gov.tr adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle erişebilecektir.



Yerleştirme Sonuç Belgesi basılmayacak ve adayların adreslerine gönderilmeyecektir. YKS ek yerleştirme sonuçlarına göre bir programa kayıt hakkı kazanan adayların kayıt işlemleri 10-17 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılacaktır. Elektronik kayıtlar ise 10-12 Ekim 2025 tarihleri arasında yapılabilecektir.

YERLEŞTİRME SONUÇLARINA ULAŞMAK İÇİN TIKLAYINIZ