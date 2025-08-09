2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu güncellendi

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nin (ÖSYM) internet sitesinde 2025-Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nun güncellendiğini duyuruldu.

Duyuruya göre, 1 Ağustos'ta yayımlanan 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda yer alan Hukuk Fakültelerine yerleştirme işlemlerinde esas alınan başarı sıralamasının 100 bin olarak belirlenmesi işleminin yargı kararıyla yürütülmesi durduruldu.

EN DÜŞÜK BARAJ SIRASI 125 BİN OLARAK GÜNCELLENDİ

Bu kapsamda, 2025-YKS Yükseköğretim Programları ve Kontenjanları Kılavuzu'nda 'Hukuk' lisans programlarına başvurabilmek için gereken en düşük başarı sırası 125 bin olarak güncellendi.

Kılavuz yeni haliyle 'osym.gov.tr' adresinden yayımlandı.

ADAYLAR TERCİHLERİNİ GÜNCELLEYEBİLECEK

Adaylar, tercih süresi içinde tercihlerini güncelleyebilecek.

Bu değişiklik nedeniyle tercihlerini değiştirmek isteyen adaylar da tercih süresi içinde tercihlerinde değişiklik yapabilecek.