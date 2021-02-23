Cumhurbaşkanı Erdoğan, Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'nde 20 bin öğretmen ataması yapılacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ankara'daki Eğitim Tesisleri Toplu Açılış Töreni'ne katıldı.

Burada eğitime yönelik açıklamalarda bulunan Erdoğan, öğretmen adaylarına da müjde verdi.

Bugün yapılan tek bir açılış töreniyle 326 eğitim ve öğretim tesisini Ankaralıların hizmetine sunduklarını aktaran Erdoğan, yakın zamanda öğretmen ataması yapılacağına da dikkat çekti.

20 BİN ÖĞRETMEN ATAMASI YAPILACAK

Atamayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Önümüzdeki aylarda 20 bin öğretmen ataması yapacağız." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: 20 bin öğretmen ataması yapılacak VİDEO

"OKULLARIMIZIN AÇILIŞ TÖRENİNİ ANLAMLI BULUYORUM"

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından öne çıkanlar şu şekilde:

"Bu buluşmamızın iki ana ekseni var; bir muallim, iki talebe. Öğrencilik yıllarımda bir talebenin hocasına yazdığı mektup elime geçmişti. O mektubun girişi çok çok enteresandı. Öğrenci o zaman talebe olarak yerini alıyor çünkü talep eden; hoca da muallim ilmi verene. Bugün biraz sonra teferruatıyla ifade edeceğim; bu okullarımızın açılış törenini anlamlı buluyorum.

Ankara'da açılışını yaptığımız eğitim-öğretim tesislerinin hayırlı olmasını diliyorum. Bugün tek bir açılış töreniyle 326 eğitim-öğretim tesisini Ankaralı kardeşlerimizin hizmetlerine sunuyoruz.

Bu eğitim-öğretim tesisleri arasında ana okulundan güzel sanat lisesine,imam hatip lisesinden güzel sanatlara kadar mevcuttur. Bir kısmı sıfırdan inşa edilirken, bir kısmı da yıkılıp yeniden yapılmıştır.

ANKARA'DA TOPLAM DERSLİK SAYISI 50 BİNE YAKLAŞTI

7 bin 541 yeni derslikle Ankara'da toplam derslik sayısını 49 bin 700'e ulaştırdık. Şehrimizde tekli eğitim-öğretim yapan okullarımızın oranı yüzde 95'e yükselecektir. Bu şekilde başkentimizde ikili eğitim-öğretim meselesini tamamen ortadan kaldırarak bir eşiği daha aşmış olacağız.

Türkiye'yi yönetme vazifesini üstlendiğimizde ülkemizi dört temel sütun üstünde yükselteceğimizin sözünü vermiştik. Geriye dönüp bir muhasebe yaptığımızda savunmadan ulaştırmaya, ticaretten dış politikaya, enerjiye her alanda milletimize verdiğimiz sözleri yerine getirmenin iftiharı içindeyiz. Son 18 yılda aslan payını eğitim-öğretime ayırdık.

Eğitimde sadece altyapıyı yenilemedik, bakış açısını da değiştirdik."