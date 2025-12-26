Adana'da minik yüreklerden büyük dayanışma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Adana’nın Kozan ilçesinde bir grup ilkokul öğrencisi, paylaşma ve empati duygularını pekiştiren örnek bir sosyal sorumluluk etkinliği gerçekleştirdi.

Kozan Halit Dağlı İlköğretim Okulu 3-A sınıfı öğrencileri, öğretmenleri ve ailelerinin desteğiyle sınıf içinde “iyilik seferberliği” adıyla bir dayanışma grubu kurdu. Amaç, çocuklar arasında yardımlaşma kültürünü güçlendirmek, şiddet ve olumsuz davranışlara karşı farkındalık oluşturmak oldu.

YATILI OKULDAKİ AKRANLARIYLA BULUŞTULAR

Bu kapsamda öğrenciler, Şehit Mehmet Oflaz Yatılı Bölge Okulu’nu ziyaret ederek ailelerinden uzakta eğitim gören yaşıtlarıyla bir araya geldi. Minikler, kendi harçlıklarıyla aldıkları hediyelerin yanı sıra evlerinden getirdikleri en sevdikleri oyuncakları arkadaşlarına hediye etti.

ANI OLSUN DİYE KİTAP VE ÇORAP

Etkinlikte öğrenciler, yıllar sonra bu günü hatırlamaları için özel olarak hazırlanan kitap ve birer çift çorap da dağıttı. Paylaşmanın mutluluğu, birlikte kesilen “İyilik Pastası” ile taçlandırıldı.

"DEĞERLER YAŞAYARAK ÖĞRENİLİYOR"

Sınıf Öğretmeni Emel Ünlü, ortaya çıkan tablonun duygu dolu bir dayanışma örneği olduğunu belirterek, “Bu iş birliği sayesinde öğrencilerimiz paylaşmayı, empati kurmayı ve yardımlaşmayı yaşayarak öğrendi. Okul sadece akademik bilgi değil; insanlık, vefa ve dayanışma gibi değerlerin de öğretildiği bir yer olmalı” dedi.

MİNİKLERDEN BÜYÜK MESAJ

Öğrencilerden Berna Özbek çok mutlu olduklarını ifade ederken, Elvin Akpınar teknoloji çağında bile iyilik ve duyguların önemini göstermek istediklerini söyledi.

Sait İsmet Ünüvar ise, “Farklı okullarda olsak bile sevgiyle bir araya gelmenin ve güzel davranmanın mutluluğunu yaşadık” diye konuştu.