Hatay'da 50 yıllık raketi çocuklar için sallıyor

Masa tenisiyle 50 yıl önce tanışan ve spordan hiç kopmayan Mehmet Kasapoğlu, Hatay’ın İskenderun ilçesinde hem çocukları sporla buluşturuyor hem de kendi yetiştirdiği antrenörlerle omuz omuza çalışmayı sürdürüyor.

Antrenörlük kariyerine Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünde başlayan Kasapoğlu, ilerleyen yaşına rağmen masa tenisinin gelişmesi için aktif görev almayı sürdürüyor. Kariyeri boyunca çok sayıda sporcu ve antrenör yetiştiren Kasapoğlu, kentte masa tenisinin yaygınlaşmasına önemli katkılar sundu.

ESKİ ÖĞRENCİLERLE AYNI MASANIN ETRAFINDA

İskenderun Belediyesi ile bir özel okulda antrenörlük yapan Kasapoğlu, Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü salonunda düzenlenen kurslarda, eski öğrencileri Özlem Davran ve Ahmet Açıkalın ile birlikte ders veriyor. Farklı kuşaklardan gelen bu birliktelik, yeni yeteneklerin keşfedilmesine zemin hazırlıyor.

"MASA TENİSİ 7'DEN 70'E YAPILABİLECEK BİR SPOR"

Kasapoğlu, yetiştirdiği birçok öğrencinin turnuvalarda derece elde ettiğini ve antrenörlük mesleğine adım attığını söyledi.

Masa tenisine duyduğu bağlılığı dile getiren Kasapoğlu, “Masa tenisi 7’den 70’e yapılabilen bir spor. Doğru ortam sağlandığında ileri yaşlarda da rahatlıkla oynanabiliyor.” dedi.

Eski öğrencileriyle birlikte çalışmanın kendisi için büyük bir mutluluk olduğunu vurgulayan Kasapoğlu, duygularını şu sözlerle ifade etti:

Eski öğrencilerimin yanımda antrenman yaptırması benim için çok büyük bir onur. Evladımdan farkları yok, bir aile gibiyiz. Allah sağlık verdiği sürece onların yanında olmaya, destek vermeye devam edeceğim. Onların da aynı ahlak ve disiplinle sporcular yetiştirmesi beni ayrıca gururlandırıyor.

"BENİ 8 YAŞIMDAYKEN KEŞFETTİ"

Kasapoğlu’nun yetiştirdiği antrenörlerden 37 yaşındaki Özlem Davran, 15 yıldır İskenderun Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü'nde görev yaptığını belirtti.

Masa tenisiyle küçük yaşta tanıştığını anlatan Davran, “Mehmet Hocam beni 8 yaşımdayken keşfetti. O günden beri bu spordan kopamadım. Şimdi biz de yetiştirdiğimiz sporculara en iyi imkanları sunmaya çalışıyoruz.” diye konuştu.

"YETİŞTİĞİM YERDE SPORCU YETİŞTİRMEK GURUR VERİCİ"

27 yaşındaki antrenör Ahmet Açıkalın ise aynı salonda üç antrenör olarak görev yaptıklarını ifade ederek, “Hocalarımla birlikte çalışmak çok özel bir duygu. Yetiştiğim yerde yeni sporcular yetiştirmek benim için büyük bir gurur.” dedi.