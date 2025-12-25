Üniversite eğitim süresi kısalıyor: Yılda üç sömestir olacak

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Üniversitelerde yeni model...

Yükseköğretim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, üniversitelerdeki dört yıllık lisans programlarının süresinin kısaltılmasına yönelik bir hazırlık içinde olduklarını duyurdu.

3 TATİL OLACAK

Buna göre, üniversitelerin lisans bölümlerinde dört yıllık eğitim, üç seneye düşecek.

Bir yılda iki yerine üç sömestir olacak. Amaç, isteğe bağlı olarak başarılı öğrencileri erken mezun etmek.

Yükseköğretim Kurulu'nun yeni çalışmasına göre, eylülde başlayan eğitim dönemi, temmuzda bitecek.

ÖĞRENCİLER İSTİHDAMA DAHA ERKEN KATILACAK

Böylelikle öğrencilerin alması gereken dersler azalmayacak.

Üniversite eğitiminin üç yıla düşürülmesindeki temel nedenlerden biri de, öğrencilerin istihdama erken katılması.

GELECEK SENE UYGULANMASI BEKLENİYOR

Fransa, İtalya, Almanya ve Norveç, bu sistemi uygulayan ülkeler arasında.

Eğitim süresini kısaltacak düzenlemenin, gelecek sene uygulamaya girmesi planlanıyor.