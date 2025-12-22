Batman'da birleştirilmiş sınıflı köy okulundan örnek başarı hikayeleri

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Batman’ın Hasankeyf ilçesine bağlı Kayıklı köyü, birleştirilmiş sınıflı köy okulunda başlayan eğitim yolculuğunun, büyük başarılara dönüştüğü örnek yerleşimlerden biri oldu.

Dicle Nehri kıyısında yer alan ve geçmişte Siirt merkeze bağlı olan Kayıklı köyü, Ilısu Prof. Dr. Veysel Eroğlu Barajı’nın yapım sürecinin ardından 2017 yılında Hasankeyf ilçesine bağlandı. Güvenlik gerekçesiyle 1993’te boşaltılan köy, o tarihten sonra büyük ölçüde göç verdi.

SALLARLA BAŞLAYAN EĞİTİM YOLCULUĞU

Bir dönem 130 hanede 550 kişinin yaşadığı köyde, ulaşımın son derece kısıtlı olması nedeniyle öğrenciler eğitime ulaşmak için büyük fedakârlıklar yaptı. Köylüler, Dicle Nehri’ni kendi yaptıkları sallarla geçerek çocuklarını Siirt’e ulaştırdı.

Tarımsal gelir kaynağı olarak yalnızca fıstık ve sarımsağın öne çıktığı köyde, birleştirilmiş sınıflarda eğitim alan öğrenciler daha sonra Siirt ve çevre illerdeki yatılı okullarda devletin sunduğu imkânlardan yararlanarak öğrenimlerini sürdürdü.

20 YILDA 53 DOKTOR, YÜZLERCE MESLEK SAHİBİ

Yaşanan zorluklar, köy çocukları için bir motivasyon kaynağına dönüştü. Son 20 yılda Kayıklı köyünden 53 doktor, yaklaşık 100 sağlık personeli, 20 avukat, 150 öğretmen ve çok sayıda mühendis yetişti.

Bugün 30 hane ve yaklaşık 120 nüfusa sahip olan köyde, çocukların eğitim için il merkezlerine gönderilmesi ve nüfusun azalması nedeniyle köy okulunda eğitim verilmiyor.

"ÇOCUKLARIMIZ OKUMAYI SEVİYOR"

Kayıklı köyü muhtarı Müslüm Bulat, köy halkının eğitime verdiği önemin hiç azalmadığını söyledi.

Eskiden tüm öğrencilerin yatılı okullarda okuduğunu belirten Bulat,

“Doktorumuz var, avukatımız var, çok sayıda öğretmenimiz ve hemşiremiz var. Onlarla gurur duyuyoruz. Şimdiki çocuklar da ağabeylerini, ablalarını örnek alıyor.” dedi.

Geçen yıl üniversite sınavında iki öğrencinin tıp fakültesini kazandığını aktaran Bulat, yatılı okullardaki rekabet ortamının başarıyı artırdığını vurguladı.

"EĞİTİME ULAŞMAK BİZİM İÇİN ÇOK DEĞERLİYDİ"

Batman’da görev yapan Anestezi ve Reanimasyon Uzmanı Dr. Mehmet Beşir Yıldırım, birleştirilmiş sınıflı okulda eğitim aldığını ve köyden çıkan ilk doktor olduğunu anlattı.

Ulaşımın neredeyse imkânsız olduğu bir coğrafyada büyüdüklerini dile getiren Yıldırım,

“Köyümüz dağ ve su arasında sıkışmıştı. 1993’te güvenlik nedeniyle ayrıldık. Yatılı okullarda kendimize bir çalışma ortamı bulduk ve orada yeşerdik.” ifadelerini kullandı.

"İMKANSIZLIK OKUMANUN ÖNÜNDE ENGEL DEĞİL"

Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesinde görevli İç Hastalıkları Uzmanı Dr. Öğretim Üyesi Mehmet Selim Mamiş de köylerinde eğitimin tek çıkış yolu olarak görüldüğünü söyledi.

Mamiş,

“Neredeyse hiçbir imkânın olmadığı bir ortamda bu kadar meslek sahibi insan yetiştiyse, imkânsızlık okumanın önünde bir engel değildir.” diye konuştu.

EĞİTİM CAMİASINDAN ÖRNEK KÖY VURGUSU

Batman İl Milli Eğitim Müdürü Yaşar Ciğer ise Kayıklı köyünün, zorlu şartlara rağmen eğitimin nasıl başarıya dönüştüğünü gösteren önemli bir örnek olduğunu belirtti.

“Kayıklı köyü, yetiştirdiği doktorlar, öğretmenler ve akademisyenlerle ilimiz için gurur kaynağıdır.” diyen Ciğer, köy halkının eğitime verdiği önemin nesiller boyu sürdüğünü ifade etti.