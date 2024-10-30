Adıyaman'da öğrencilere çifte bayram: Bilgisayar laboratuvarı oluşturuldu

İHA

Adıyaman'ın Sincik ilçesine bağlı İnlice beldesinde bulunan İnlice İmam Hatip Ortaokulu'nda öğrenciler, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı'nda büyük sevinç yaşadı.

Öğrencilere bu sevinci yaşatan ise dünyaca ünlü teknoloji şirketi Tencent’in popüler mobil oyunu PUBG Mobile oldu.

Türkiye’de ve dünyada her yaştan insanın büyük ilgi gösterdiği PUBG Mobile, hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projelerine bir yenisini daha ekledi.

PUBG Mobile, İnlice İmam Hatip Ortaokulu’nda 25 bilgisayardan oluşan laboratuvar oluşturdu.

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı ve bilgisayar laboratuvarının açılışının aynı haftaya denk gelmesi de öğrencilerin bayramını ikiye katladı.

ÖĞRENCİLERİN TEKNOLOJİYE ERİŞİMİ KOLAYLAŞACAK

Bilgisayar laboratuvarı sayesinde Adıyamanlı öğrencilerin teknolojiye erişiminin kolaylaştırılması ve eğitimde fırsat eşitliğine katkıda bulunulması hedefleniyor.

Açılış töreninde konuşan İnlice Belediye Başkanı Abuzer Yakan, Tencent’in eğitime sunduğu bu desteğin gençlerin geleceği için büyük bir yatırım olduğunu belirterek, “PUBG Mobile’ın katkıları sayesinde öğrencilerimiz teknolojiye daha kolay erişebilecek ve daha geniş bir vizyona sahip olacak.” dedi.

"GENÇLERİMİZİ GELECEĞİN DÜNYASINA EN İYİ ŞEKİLDE HAZIRLIYORUZ"

Tencent Türkiye Ülke Müdürü Can Gürsu ise Adıyamanlı öğrencilerin gözlerindeki mutluluğun çok değerli olduğunu ifade ederek, "Öncelikle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı en içten dileklerimle kutlarım. Adıyaman’ın İnlice beldesinde gözleri umutla geleceğe bakan çocuklarımız, bizim için büyük bir değere sahiptir.

Tencent ailesi olarak ülkemizin yarınlarını inşa edecek gençlerimiz için daha önce hayata geçirdiğimiz projeler gibi yeni projeler geliştirmeye kararlılıkla devam edeceğiz.

Eğitime ve çocuklarımızın geleceğine yapılan her yatırım, ülkemizin yarınlarını daha aydınlık kılacaktır. Bu projelerle teknolojiye erişimi artırarak gençlerimizi geleceğin dünyasına en iyi şekilde hazırlamayı hedefliyoruz." diye konuştu.