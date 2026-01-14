Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

- Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2026-TR-YÖS/1 için başvurular başladı.
- Başvurular 3 Şubat'a kadar ÖSYM'nin internet sitesi üzerinden yapılabilecek.
- Sınav, 12 Nisan'da gerçekleştirilecek.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yeni bir duyuru yayımladı.
ÖSYM, tarafından 12 Nisan'da düzenlenecek 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1) başvuruları başladı.
BAŞVURULAR 3 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK
ÖSYM'nin NSosyal hesabından yapılan duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TR-YÖS/1 başvuruları, 3 Şubat'a kadar sürecek.
Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin 'tryos.osym.gov.tr' adresinden yapabilecek.