Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı başvuruları başladı

Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı 2026-TR-YÖS/1 için başvurular açıldı. ÖSYM'nin açıklamasına göre, başvurular 3 Şubat'a kadar yapılabilecek.

Yayınlama Tarihi: 14.01.2026 12:29
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) yeni bir duyuru yayımladı.

ÖSYM, tarafından 12 Nisan'da düzenlenecek 2026 Türkiye Yurt Dışından Öğrenci Kabul Sınavı (2026-TR-YÖS/1) başvuruları başladı.

BAŞVURULAR 3 ŞUBAT'A KADAR DEVAM EDECEK

ÖSYM'nin NSosyal hesabından yapılan duyuruya göre, bugün başlayan 2026-TR-YÖS/1 başvuruları, 3 Şubat'a kadar sürecek.

Adaylar, başvurularını bireysel olarak ÖSYM'nin 'tryos.osym.gov.tr' adresinden yapabilecek.

