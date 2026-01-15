Yusuf Tekin'den yarıyıl tatili mesajı

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, yarıyıl tatili dolayısıyla öğrencilere, öğretmenlere ve velilere yönelik mesaj yayımladı.

Mesajında, 2025-2026 eğitim öğretim yılının ilk yarısı tamamlanırken, öğrencilerin karne heyecanını içtenlikle paylaştığını ifade eden Tekin, tüm öğrenci ve öğretmenlere huzurlu, sağlıklı ve verimli bir tatil diledi.

"BU DÖNEM SÜREKLİLİK İÇİNDE OLGUNLAŞAN BİR EĞİTİM SÜRECİ OLARAK TAMAMLANDI"

Her eğitim öğretim döneminin, öğrencilerin gelişimi, öğretmenlerin rehberliği ve velilerin desteğiyle anlamlı bir bütün haline geldiğini belirten Tekin, şunları söyledi:

Geride kalan bu dönem de ders ve sınavların ötesine geçen, emekle ilerleyen, süreklilik içinde olgunlaşan bir eğitim süreci olarak tamamlandı.



Bu süreçte öğrenme yolculuklarını kararlılıkla sürdüren öğrencilerimize, gelişimlerine rehberlik eden öğretmenlerimize, okullarımızda sorumluluk üstlenen yöneticilerimize ve her aşamada çocuklarının yanında olan velilerimize teşekkür ediyorum.

"AİLENİZLE NİTELİKLİ VAKİT GEÇİRMENİZİ ÖNEMSİYORUM"

Tekin, eğitimin bireyin kendini tanımasına, yeteneklerini fark etmesine ve hayata karşı sorumluluk duygusu geliştirmesine imkan sunan çok yönlü bir yolculuk olduğunu, her yarıyıl sonunun da yaşananları gözden geçirmek, kazanımları değerlendirmek ve yeni döneme daha bilinçli hazırlanmak için kıymetli bir durak niteliği taşıdığını vurguladı.

Her öğrencinin çabası, merakı, öğrenme isteği ve sosyal duygusal gelişiminin, notların çok ötesinde anlam taşıdığının altını çizen Tekin, "Eğitim, sonuçtan ziyade süreçle, yarıştan çok, gelişimle anlam kazanır. Yarıyıl tatili, dinlenmenin yanı sıra kendinizi yeniden keşfetmeniz için de kıymetli bir imkandır. Bu dönemde kitaplarla buluşmanızı, ilgi alanlarınıza zaman ayırmanızı, ailenizle nitelikli vakit geçirmenizi önemsiyorum." açıklamasında bulundu.

"TATİL GÜNLERİNİN EKRANLARA HAPSOLMASINA İZİN VERMEMEK GEREKİR"

Tekin, Bakanlıkça hazırlanan erişilebilir tatil kitapları ve zanaat atölyeleriyle, öğrencilere üretmenin, emeğin ve sabrın değerini deneyimleyebilecekleri ortamlar sunduklarını belirterek, şunları kaydetti:

Bir şey üretmenin verdiği mutluluk, insanın kendine olan güvenini güçlendirir, emeğin kıymetini öğretir. Bu vesileyle teknolojiyle ilişkinize dair bir hatırlatmada bulunmak isterim. Dijital araçlar hayatımızın doğal bir parçasıdır ancak tatil günlerinin ekranlara hapsolmasına izin vermemek gerekir.



Teknolojiyi bilinçli ve dengeli kullanmak, zamanınızı ve enerjinizi korumanın en sağlıklı yoludur. Bu tatil döneminde ekranların dışına çıkmanızı, hayatın sunduğu gerçek zenginliklere yönelmenizi tavsiye ediyorum.

"HER BİRİNİZİN YÜKSEK POTANSİYELİ YALNIZCA KARNELERLE ÖLÇÜLEMEZ"

Kitaplarla yeni dünyalar keşfetmek, müzeleri gezmek, doğayla temas kurmak, yeni bir beceri edinmek ya da bir sosyal sorumluluk çalışmasına katılmak, öğrenme sürecinizi zenginleştirecek önemli deneyimlerdir.



Unutmayın ki insan üreterek, paylaşarak ve emek vererek öğrenir. Her biriniz, potansiyeli yüksek ve kıymetli bireylersiniz, bu potansiyel ve değer, hiçbir zaman yalnızca karnelerle ölçülemez.

"EĞİTİM BİR MİLLETİN GELECEĞİNİ İNŞA EDEN UZUN SOLUKLU BİR SÜREÇTİR"

Bakan Tekin, öğretmenlerin, bilgi aktarmanın ötesinde, öğrencilerin karakter gelişiminde rehberlik üstlenen ve onları hayata hazırlayan temel unsur olduğunu vurgulayarak, "Eğitim, bir milletin geleceğini inşa eden uzun soluklu bir süreçtir ve bu sürecin en güçlü taşıyıcıları siz öğretmenlerimizsiniz." ifadesini kullandı.

Türkiye Yüzyılı vizyonunu, öğretmenlerin emeği ve mesleki adanmışlığıyla birlikte inşa ettiklerini, bu vizyonun eğitim alanındaki en güçlü dayanaklarından biri olan Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli'nin hikmet, ahlak, estetik değerler ve sağlam bir irade anlayışı üzerine kurulduğunu dile getiren Tekin, öğretmenlerin özverili çalışmalarıyla bu yaklaşımın sahada karşılık bulduğuna dikkati çekti.

ÖĞRETMENLERE EMEKLERİNDEN DOLAYI TEŞEKKÜR ETTİ

Tekin, şu değerlendirmede bulundu:

"Bu modelin eğitim sistemimizde kalıcı bir zemin oluşturarak kuşaktan kuşağa güçlenerek ilerleyeceğine olan inancım, sizlere duyduğum güvenin doğal bir sonucudur. 'Öğretmenler Odası Buluşmaları' başta olmak üzere yürüttüğümüz istişare süreçlerinde paylaştığınız her görüş ve öneri, eğitim politikalarımızın daha sağlam bir zemine oturmasına katkı sağlamaktadır."

Bu ortak akıl ve dayanışma kültürünü güçlendirerek yeni dönemde de birlikte yol almaya devam edeceklerini belirten Tekin, birinci yarıyıl boyunca gösterdikleri emekler için öğretmenlere teşekkür ederek, tatilin dinlenme ve yenilenme fırsatı olmasını diledi.

"TEKNOLOJİ KULLANIMINDA DENGEYİ GÖZETMEK GEREKMEKTEDİR"

Tekin, velilerin çocukların eğitim yolculuğunda gösterdiği ilgi, sabır ve desteğin, sürecin en önemli tamamlayıcı unsuru olduğunu, akademik gelişimin yanı sıra çocukların duygusal ve sosyal gelişiminde de aile ortamının belirleyici rol üstlendiğini ifade etti.

Yarıyıl tatilinin, çocuklarla daha fazla vakit geçirmek, onları dinlemek ve birlikte düşünmek için kıymetli bir fırsat olduğuna işaret eden Tekin, "Bu süreçte teknoloji kullanımında dengeyi gözeterek kitap okuma, sohbet etme, birlikte üretme gibi etkinliklere alan açmanız, çocuklarınızın gelişimine önemli katkılar sağlayacaktır." önerisinde bulundu.

"VELİVİZYON VE AİLE BÜLTENİ SİZLERE REHBERLİK EDECEK ÖNEMLİ KAYNAKLARDIR"

Tekin, şunları kaydetti: