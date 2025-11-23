Afyonkarahisar'da çevreci öğretmen çiftten örnek çalışma

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Kadınana İmam Hatip Ortaokulu’nda beden eğitimi öğretmeni Murat Aslan, meslekte 30, müzik öğretmeni eşi Derya Aslan ise 25 yılını doldurdu. Çift, yaptıkları uygulamalarla okullarında “çevreci öğretmen” olarak tanınıyor.

6 YILDIR ATIK PİL TOPLAMADA İLK SIRALARDA

Her yıl il genelinde düzenlenen “Okullar Arası Atık Pil Toplama Kampanyası”nda öğrencileriyle topladıkları atık pil miktarına göre 6 yıldır ilk sıralarda yer alan Aslan çifti, öğrencilerini sürekli motive ediyor. Her sınıfın birincilerine madalya takan, performans notu veren çift, elde ettikleri derecelerle okula fotokopi makinesi ve bilgisayar gibi hediyeler kazandırdı.

ÖĞRENCİLERLE BİRLİKTE TEMİZ ÇEVRE İÇİN ÇALIŞIYORLAR

Murat Aslan, Cumhurbaşkanı Emine Erdoğan’ın 2017’de başlattığı Sıfır Atık Hareketi kapsamında, öğrencileri atık pil konusunda bilinçlendirdiğini belirterek, “Öğrencilerimiz atık pil konusunda çok bilinçlendi. Her yıl ortalama 1 tona yakın atık pil topluyoruz. Bunları belediyeler aracılığıyla geri dönüşüme gönderiyoruz. Çevre dostu öğrenciler yetiştirdiğim için gurur duyuyorum” dedi.

EŞ KOORDİNASYONU VE VELİLERİN DESTEĞİ BAŞARIYI ARTIRIYOR

Derya Aslan ise, eşiyle birlikte koordineli çalıştıklarını ve öğrencilerle velilerin de duyarlılığı sayesinde başarıya ulaştıklarını ifade etti:

“Amacımız çocuklara temiz bir çevre ve gelecek bırakmak. Toprak ve su kirliliğini engellemek ve öğrencilerimizi bilinçlendirmek. Okulda ve dışarıda herkesin desteğini aldık.”

ÖĞRENCİLER ÇEVRE BİLİNCİNİ GELİŞTİRİYOR

Öğrencilerden Zeynep Efsa Dal, çevreci öğretmenlerini çok sevdiğini ve doğayı koruduğu için gururlu olduğunu dile getirirken, Melek Nisa Nur Efe, ailesinin de pil, batarya ve akü toplamada kendisine yardımcı olduğunu belirtti.