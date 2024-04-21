Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı yapıldı Toplam 189 bin 345 adayın başvurduğu ALES sınavı tamamlandı. Sınav sonuçları açıklandığında 5 yıl süreyle geçerli olacak.

AA

Akademik personel olmak için bugün girilen sınav bitti.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca (ÖSYM), 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2024-ALES/1) gerçekleştirildi.

Lefkoşa ve Bişkek dahil 83 ilde, toplam 94 sınav merkezinde uygulanan sınava, 189 bin 345 aday başvuru yaptı.

Sınavda, 533 bina ve 7 bin 448 salon kullanıldı.

Emniyet dahil 25 bin 684 görevli yer aldı.

150 dakikada 100 soru çözdüler

Adaylara, sayısal ve sözel testlerden oluşan toplam 100 soru için 150 dakika yanıtlama süresi verildi.

Sonuçları 5 yıl süreyle geçerli olacak olan sınav, saat 10.15'te başlayan sınav, 12.45'te sona erdi.

ALES sonuçları, 10 Mayıs 2024'te açıklanacak.

Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)