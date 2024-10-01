ALES başvuruları bugün başladı

AA
Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nda (ALES), katılımcılara matematik, geometri, sayısal mantık, Türkçe ve mantıksal akıl yürütme derslerini kapsayan sorulan yöneltiliyor.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) 17 Kasım'da uygulanacak 2024-ALES/3 başvuruları başladı.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınava başvurular bugünden itibaren 9 Ekim'e kadar yapılabilecek.
BAŞVURU NOKTALARI
Adaylar, ÖSYM Başvuru Merkezleri aracılığıyla, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden veya ÖSYM Aday İşlemleri Mobil Uygulamasından sınava başvurabilecek.
Kaynak: Anadolu Ajansı (AA)
Daha Fazla Yorum Yükle
0 Yorum Yapılmış