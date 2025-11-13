ALES giriş belgeleri erişime açıldı Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-ALES/3 sınavının giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini ayrıntılı olarak öğrenebilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edecekler.