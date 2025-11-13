Abone ol: Google News

ALES giriş belgeleri erişime açıldı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen 2025-ALES/3 sınavının giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini ayrıntılı olarak öğrenebilmek için ÖSYM'nin resmi internet sitesini ziyaret edecekler.

Yayınlama Tarihi: 13.11.2025 14:34
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bir son dakika gelişmesi paylaştı.

ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.

SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI

ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Kasım'da yapılacak 2025-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.

Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.

Eğitim Haberleri