ALES giriş belgeleri erişime açıldı

- ÖSYM, 2025-ALES/3 sınavının giriş belgelerini erişime açtı.
- Adaylar, sınava girecekleri yer bilgilerini ÖSYM'nin resmi internet sitesinden öğrenebilir.
- Sınav, 23 Kasım'da yapılacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezince (ÖSYM) bir son dakika gelişmesi paylaştı.
ÖSYM tarafından düzenlenen 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'na (2025-ALES/3) girecek adayların sınav giriş belgeleri erişime açıldı.
SINAVA GİRİŞ BELGELERİ ERİŞİME AÇILDI
ÖSYM'nin internet sitesindeki duyuruya göre, 23 Kasım'da yapılacak 2025-ALES/3 adaylarının, sınava girecekleri bina ve salonlara atanma işlemleri tamamlandı.
Adaylar, sınava girecekleri yer bilgisini gösteren sınava giriş belgesini, ÖSYM'nin 'ais.osym.gov.tr' internet adresinden T.C. kimlik numaraları ve aday şifreleriyle edinebilecek.