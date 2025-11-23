ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

- ÖSYM, 2025-ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.
- Sınava giren adaylar, sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden 10 gün süreyle erişebilecek.
- Sınav sonuçları 12 Aralık'ta ilan edilecek ve sonuçlar 5 yıl geçerli olacak.
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) bugün yapıldı.
163 bin 999 adayın katıldığı sınav, saat 10.15'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi.
Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.
TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılan 2025-ALES/3'ün temel soru kitapçığıyla cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.
Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 3 Aralık'ta sona erecek.