ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı

ÖSYM, 2025-ALES/3 için temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı. Sınava giren adaylar, detaylara ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden ulaşabilecek.

Yayınlama Tarihi: 23.11.2025 14:18
ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı
  • ÖSYM, 2025-ALES/3 temel soru kitapçığı ve cevap anahtarını yayımladı.
  • Sınava giren adaylar, sorulara ÖSYM'nin internet sitesinden 10 gün süreyle erişebilecek.
  • Sınav sonuçları 12 Aralık'ta ilan edilecek ve sonuçlar 5 yıl geçerli olacak.

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanlığınca, 2025 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı (2025-ALES/3) bugün yapıldı.

163 bin 999 adayın katıldığı sınav, saat 10.15'te başladı ve adaylara 150 dakika süre verildi.

Sınav sonuçları 12 Aralık'ta açıklanacak ve 5 yıl geçerli olacak.

TEMEL SORU KİTAPÇIĞI VE CEVAP ANAHTARI YAYIMLANDI

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, bugün yapılan 2025-ALES/3'ün temel soru kitapçığıyla cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.

Sınava başvuran adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden T.C. kimlik numarası ve aday şifresiyle 10 gün süreyle erişebilecek.

Temel soru kitapçığının görüntüleme süreci, 3 Aralık'ta sona erecek.

