ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir kısmı yayınlandı
AA

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi'nce (ÖSYM) bugün düzenlenen 2024 Akademik Personel ve Lisansüstü Eğitimi Giriş Sınavı'nın (2024-ALES/1) temel soru kitapçığı ile cevap anahtarı erişime açıldı.

ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, adaylar, temel soru kitapçığı diziliminde verilen sınav sorularının tamamına, ÖSYM'nin "https://ais.osym.gov.tr" adresinden 10 gün süreyle erişebilecek.

Kitapçığın son görüntüleme süresi:

Kitapçığın görüntüleme süreci, 1 Mayıs saat 23.59'da sona erecek.

Cevap anahtarının yüzde 10'u açık

Öte yandan, cevap anahtarının yüzde 10'u da ÖSYM'nin internet sitesinde yayınlandı.

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Haber Kaynağı: Anadolu Ajansı (AA)