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ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir kısmı yayınlandı

ALES temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının bir kısmı yayınlandı Bugün gerçekleşen ALES sınavının soruları, ÖSYM'nin ilgili adresinde 10 gün süreyle erişime açık olacak.