Amasyalı kardeşler, mangala ve dokuz kumalakta dünya şampiyonu

Amasya’da yaşayan 10 yaşındaki Mihrimah ve 13 yaşındaki Yasemin Alıcıoğlu kardeşler, annelerinden öğrendikleri Türk zeka ve strateji oyunları mangala ile dokuz kumalakta dünya şampiyonluğu kazandı.

Yasemin henüz 8, Mihrimah ise 6 yaşındayken anneleri Canan Alıcıoğlu’nun öğrettiği bu geleneksel oyunlarla tanıştı. Evde başlayan oyun tutkusu, kısa sürede turnuva heyecanına dönüştü.

21-28 Temmuz’da Çekya’da düzenlenen Kazakistan, Ukrayna, Kore, İspanya, Türkiye ve ev sahibi Çekya’dan sporcuların katıldığı Czech Open 2025 Zeka Oyunları Dünya Şampiyonasında kardeşler, büyük bir başarıya imza attı. Yasemin mangala dalında, Mihrimah ise dokuz kumalak kadınlar kategorisinde altın madalya kazanarak ülkesine çifte gurur yaşattı.

"HEDEFİM MİLLİ TAKIM"

Mihrimah Alıcıoğlu, turnuvaya yoğun bir hazırlık süreciyle girdiğini ve emeğinin karşılığını aldığını söyleyerek, “Bu oyuna 6 yaşında başladım, şu an 10 yaşındayım. Annem sayesinde öğrendim ve ilerlemekten büyük mutluluk duyuyorum. Milli takıma girersem ülkemi en iyi şekilde temsil edeceğim.” dedi.

Yasemin Alıcıoğlu ise mangalanın hayatında önemli bir yer edindiğini vurgulayarak, “Uluslararası platformlarda ülkemizi temsil etmek gurur verici. Sıradaki hedefim Mangala Milli Takımı’na katılmak ve yeni başarılar elde etmek.” diye konuştu.

ANTRENÖRLERİ AYNI ZAMANDA ANNELERİ

Dokuz Kumalak ve Mangala Oyunları Derneği Başkanı olan anne Canan Alıcıoğlu, yıllar önce Sarıkamış’ta görev yaparken can sıkıntısıyla tanıştığı bu oyunların hayatında önemli bir yer edindiğini anlattı: