Ankara'da öğretmene yapılanlar "pes" dedirtti

Ankara’da bir lisede kaydedilen görüntüler, tepkiye neden oldu.

Henüz ismi öğrenilemeyen lisede kaydedilen görüntülerde, öğrencilerin öğretmenleriyle dalga geçtikleri görüldü.

SAYGISIZCA TAVIRLAR

Cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, bazı öğrencilerin öğretmenleriyle alay ettikleri, ders anlatımını bilerek sabote ettikleri ve zaman zaman saygısızca tavırlar sergiledikleri görülüyor.

ÖĞRETMEN SAKİNLEŞTİRMEYE ÇALIŞTI

Videoda, öğretmenin durumu sakinleştirmeye çalıştığı ancak öğrencilerin davranışlarını sürdürdüğü dikkati çekiyor.

BÜYÜK TEPKİ ÇEKTİ

Söz konusu görüntüler, hem öğretmenler hem veliler hem de sosyal medya kullanıcıları tarafından “kabul edilemez” olarak nitelendirildi.