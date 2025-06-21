Antalya'da aksesuarlarını çıkarmaya çalışırken sınav saatini kaçırdı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından düzenlenen ve milyonlarca öğrencinin girdiği YKS'nin ilk oturumu, saat 10.15'te başladı.

Sınav salonlarına saat 10.00 itibarıyla öğrencilerin girişine müsaade edilmedi. Kentte binlerce öğrenci, sınava girmek için Akdeniz Üniversitesi'nde sabah saatlerinden itibaren yoğunluk oluşturdu.

Üniversite içerisinde ve çevresinde oluşan yoğun trafik nedeniyle kimi öğrenciler sınava yetişmekte zorlandı.

AKSESUARLARINI ÇIKARMAYA YARDIM ETTİLER

Antalya'da da okul önünde sınava 10 dakika kala kapıya gelen bir aday ise kulağındaki piercing ve küpe gibi aksesuarlar nedeniyle içeriye alınmadı.

Aday, dışarıda bir süre aksesuarlarını çıkartmak için uğraştı.

Bu sırada kapıda bekleyen aileler, adaya yardımcı olmaya çalıştı.

ÇIKARMAYA ÇALIŞIRKEN KAPI KAPANDI

'Son 1 dakika' uyarısıyla birlikte aday içeride aksesuarlarını çıkartmak istedi.

Görevliler, aday ve yardımcı olmak isteyen kadını içeriye almadı.

Aday kapı önünde aksesuarlarını çıkarmaya çalışırken kapı kapandı.

İÇERİ ALINMAYINCA AĞLAYARAK UZAKLAŞTI

Aday içeri alınmayınca ağlayarak kapı girişinden uzaklaşırken, adaya yardımcı olanlar, "1 sene emek veriyor çocuklar. Bu kadar yapmayın yazık ya" diyerek kapının kapanmasına tepki gösterdi.

Kapının kapanmasının ardından sınava girmek için kapıya gelen bir aday da içeri alınmadı.

Kapı arkasındaki polise girmek istediğini söyleyen aday, olumsuz yanıt alınca kapı önünden uzaklaştı.

"İÇERİDE DE YARDIMCI OLABİLİRLERDİ"

Adayın aksesuarlarını çıkarmasına yardımcı olmaya çalışan Merve Mavi, şunları söyledi: