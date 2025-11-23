Baba, oğul, kız ve gelini aynı okulda öğretmenlik yapıyor

AI özetimiz yardımcı oldu mu? Bize bildirin.

Yarım asırdır öğretmenlik yapan ve binlerce öğrencinin hayatına dokunan Sabri Murat, bugün oğlu, kızı ve geliniyle aynı okulda gençleri hayata hazırlamaya devam ediyor.

Türkiye’nin farklı şehirlerinde Türkçe öğretmeni olarak görev yapan 72 yaşındaki Murat, 52 yıllık meslek hayatında hâlâ ilk günkü heyecanı taşıdığını söylüyor.

AYNI OKULDA "EĞİTİMCİ AİLE"

Murat’ın oğlu, kızı ve gelini de onun izinden giderek öğretmenliği seçti.

Üçüyle birlikte aynı kurumda görev yapan deneyimli öğretmen, “Örnek olursanız herkes sizi takip eder.” diyerek öğretmenliğin hayatındaki belirleyici rolünü anlatıyor.

ZORLUKLARLA BAŞLAYAN BİR EĞİTİM YOLCULUĞU

Elazığ’da altı çocuklu bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen Murat, eğitim hayatına köy okulunda başladı.

Ortaokul ve lise yıllarında akrabalarının yanında kalan Murat, o dönemde yaşadıklarını şöyle ifade ediyor:

“Ortaokul ve lisede öğle yemeği yemezdim. Akrabalarım ‘Aç mısın?’ diye sorunca utanır, ‘Değilim.’ derdim. Akşam çocukları gelsin de birlikte yiyelim diye düşünürdüm.”

1974 MEZUNU, 52 YILLIK ÖĞRETMEN

Atatürk Üniversitesi Türk Dili ve Edebiyatı Bölümü’nden 1974’te mezun olan Murat, o tarihten bu yana öğretmenlik görevini sürdürüyor.

Elazığ Atatürk Lisesi'nde başlayan meslek yolculuğu, Sinop, Elazığ, Diyarbakır, Malatya, Adana ve İstanbul’da devam etti.

Şu anda Ataşehir’deki özel bir lisede derse giren Murat, idarecilik görevleri de üstleniyor.

"ÖĞRETMEN DEĞİL, ÖĞRETMENLİK BİR DEĞERDİR"

Murat’a göre bir öğretmeni başarılı kılan sadece ders anlatımı değil:

“Öğretmen önemlidir ama daha da önemlisi öğretmenin değerli olmasıdır. Öğrenciye değerli olduğunu hissettirmelisiniz.”

Aynı okulda görev yaptığı oğlu, kızı ve gelini için herhangi bir yönlendirme yapmadığını vurgulayan Murat, mesleğine duyduğu tutkuyu şöyle özetliyor:

“Çok çalıştım ama hep mutluydum. Öğretmenlik insanlık öğretir. Diğer mesleklere saygım sonsuz ama herkesin bir öğretmene ihtiyacı var.”

BİNLERCE ÖĞRENCİYE BURS DESTEĞİ

Öğretmenliğin kendisi için bir hayat amacı olduğunu belirten Murat, bugüne kadar en az 10 bin öğrenciye burs sağladıklarını söylüyor:

“Bizim malımız mülkümüz yok. En büyük sermayemiz öğrencilerimiz.”