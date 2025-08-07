Bakan Tekin'den YÖK Başkanı Özvar’a 'hayırlı olsun' ziyareti

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, görevine yeniden atanan Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar’ı makamında ziyaret ederek, yeni dönem için başarı dileklerini iletti.

"HAYIRLI OLSUN" ZİYARETİ

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, YÖK binasında gerçekleşen ziyarette Bakan Tekin, Prof. Dr. Özvar’ı yeniden göreve başlamasından dolayı tebrik etti. Samimi bir ortamda gerçekleşen görüşmenin sonunda Tekin, misafirperverliği için Özvar’a teşekkür etti.

Prof. Dr. Özvar da nazik ziyareti dolayısıyla Bakan Tekin’e memnuniyetini ifade etti.