Okulların tatil edildiği iller Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün sarı kodla yağış uyarısında bulunduğu 21 il arasında yer alan Bartın ve Zonguldak'ta okulların 1 gün tatil olduğu duyuruldu.

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İHA

Türkiye sıcak bir yaz ayını geride bırakırken eylül ayı aralıklı olarak yağışlarla sonbaharın yüzünü gösterdi..

Sıcak hafta sonunun ardından yurt genelinde parçalı ve çok bulutlu bir hava durumu etkili oldu..

Yağışlı havanın etkisini sürdüreceği beklenirken, Meteoroloji ve AFAD 21 ili sarı kodla uyardı..

BARTIN'A YAĞIŞ UYARISI

Özellikle sarı kodla uyardığı 21 il arasında bulunan Bartın'da sel, su baskını ve taşkınlara karşı vatandaşların dikkatli olmaları istendi.

Şehirdeki belediye hoparlöründen de şiddetli yağış uyarısı yapılarak, vatandaşların sel, su baskını ve taşkınlara karşı dikkatli olması istendi. Yapılan anonslarda, vatandaşların ırmak kenarları ve dere yataklarından uzak durması istendi.

OKULLAR 1 GÜN TATİL

Bartın Valiliği tarafından yapılan açıklamada ise, okulların 1 gün tatil olduğu belirtildi.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

Meteorolojik verilere göre ilimiz genelindeki olumsuz hava şartları göz önüne alınarak 01.10.2024 Salı günü il genelinde özel ve resmi tüm eğitim kurumlarımızda eğitim-öğretime 1 gün süreyle ara verilmiştir.



Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de 01.10.2024 tarihinde 1 gün süreyle idari izinli sayılacaktır.

BATIN'DA YAĞIŞ BAŞLADI

Bartın'da beklenen sağanak akşam saatlerinden başladı. Yağış zaman zaman şiddetini arttırırken, yollarda su birikintileri oluştu. Vatandaşlar, ellerindeki şemsiyelerine rağmen kapalı alanlara doğru koştu.

Yağış nedeniyle belediye görevlileri ve güvenlik güçleri alarma geçti. Gece ve gündüz belirli aralıklarla Bartın Irmağı kontrol edilerek, su seviyesi hakkında ilgili birimlere bilgi veriliyor.

SALI GECESİNE KADAR TEHLİKE SÜRÜYOR

Bu gece yarısından sonra şiddetleneceği tahmin edilen yağışların Salı günü gece yarısına kadar devam etmesi bekleniyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden sarı kodla yapılan sağanak yağış uyarısında Sakarya, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bartın, Bolu, Karabük, Kastamonu, Sinop, Ankara, Konya, Kırıkkale, Çankırı, Aksaray, Yozgat, Kırşehir, Nevşehir, Samsun, Amasya, Tokat ve Çorum illeri yer almıştı.

ZONGULDAK'TA DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

AFAD’ın turuncu kod uyarısı verdiği Zonguldak’ta, valilik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, kent genelinde beklenen olumsuz hava koşulları nedeniyle 1 Ekim Pazartesi günü tüm okullarda eğitim öğretime 1 gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Vali Osman Hacıbektaşoğlu imzasını taşıyan açıklamada, “Olumsuz hava koşulları nedeniyle; ilimiz genelindeki resmi, özel örgün ve yaygın eğitim kurumları, özel eğitim ve rehabilitasyon merkezleri ile özel eğitim kurslarında 1 Ekim Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verilmiştir.” denildi.

Açıklamada, kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)